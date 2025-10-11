В мэрии Уфы рассказали, когда в городе отключат фонтаны

Обслуживанием фонтанов в Уфе занимаются специалисты из Горзеленхоза, всего их на учете в организации 26. Как отметили в мэрии города, на данный момент готовят документы для сдачи 27-го фонтана, она расположен в сквере Ильича. Тот самый фонтан с мозаикой.