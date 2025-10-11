Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Уфы рассказали, когда в городе отключат фонтаны

Власти Уфы рассказали, когда будут отключены на зиму городские фонтаны.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Уфы накануне сообщили, что совсем скоро все фонтаны в городе отключат и «законсервируют». По данным городских властей, уже в предстоящий понедельник, 13 октября, начнется подготовка объектов к закрытию на зиму. Эта работа займет у коммунальщиков примерно месяц.

Обслуживанием фонтанов в Уфе занимаются специалисты из Горзеленхоза, всего их на учете в организации 26. Как отметили в мэрии города, на данный момент готовят документы для сдачи 27-го фонтана, она расположен в сквере Ильича. Тот самый фонтан с мозаикой.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.