В Калининграде во всю чинят дороги: администрация показала, где идут работы

В Калининграде активно ведутся строительные и ремонтные работы более чем на 30 дорожных объектах. Как сообщили в городской администрации, самые масштабные из них — на автомобильном мосту через Преголю, где на участке и на обоих берегах задействованы 290 рабочих и 39 единиц техники.