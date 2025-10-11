В Калининграде во всю чинят дороги: администрация показала, где идут работы

Параллельно продолжается строительство новых улиц. На улице Катериничева, между Генерала Челнокова и Согласия, дорожники формируют земляное корыто, укладывают геотекстиль и создают песчаное основание. На улице Лучинского обустраивают щебёночно-песчаное основание проезжей части и тротуара, устанавливают поребрик. Аналогичные работы идут по Благовещенской, а на Тихоокеанской — от Алданской до улицы Спасателей — уже начато устройство основания.
Завершаются подготовительные мероприятия и на лесной дороге к зоне отдыха у СНТ «Мечта»: специалисты готовятся установить дорожные знаки и нанести разметку.
Капитальные ремонты также в активной фазе. На улице Орудийной прокладывают канализацию, на Майской укладывают верхний слой асфальтобетона. На Дмитрия Донского у детской больницы формируют основание проезжей части, монтируют закладные под опоры освещения и укладывают плитку на тротуаре. На развязке Дмитрия Донского — Генерал-фельдмаршала Румянцева ведётся мощение тротуара и понижение борта. У Пенькового озера по Коммунистической устанавливают новые дорожные знаки.
На участках Бассейной, Мира и Фестивальной аллеи демонтированы старые трамвайные пути, уложены новые шпалы.
Ремонт тротуаров идёт по всему городу. На проспекте Победы основные работы завершены — подрядчики готовятся к разметке и установке знаков. По улицам Альпийской и Мл. лейтенанта Родителева монтируют гранитный борт, на Ватутина и Ясной укладывают плитку, на Сержантской проводят озеленение, а на Лейтенанта Яналова и Барнаульской устраивают основания и мощение.
Кроме того, дорожники ликвидировали ямы на Александра Невского, Ульяны Громовой, Менделеева, Нефтяной и других улицах, установили поребрики и бордюры на Шахматной, Аэропортной и Каштановой аллее.
Подрядчик также завершил техническое обследование мостов и готовится заменить барьерное ограждение на Восточной эстакаде после недавних ДТП.
В администрации отметили, что все работы ведутся по графику и направлены на повышение качества городской инфраструктуры и безопасности дорожного движения.