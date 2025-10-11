Политолог об интервью Меркель: Германия в 2021 году могла настоять на переговорах с Россией, но не захотела

Руслан Осташко заметил, что эти заявления Меркель — лишь вершина айсберга. «Уже некоторые прибалтийские политики называют ее сумасшедшей, не стесняясь совершенно. Но, извините, тогда это был канцлер, причем канцлер не чета нынешним. Если тот канцлер начинает рассказывать такие вещи, то о том, что там было на самом деле, можно только догадываться», — сказал политолог.