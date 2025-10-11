Политолог об интервью Меркель: Германия в 2021 году могла настоять на переговорах с Россией, но не захотела

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия в 2021 году могла настоять на переговорах с Россией и убедить европейских партнеров в их необходимости, но не захотела. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал главный редактор издания PolitRussia, политолог Руслан Осташко.
На днях Ангела Меркель, которая была канцлером Германии с 2005 по 2021 год, в интервью венгерскому изданию Partizan заявила, что в 2021 году страны Балтии и Польша препятствовали открытию европейского переговорного процесса с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию в Украине.
Руслан Осташко заметил, что эти заявления Меркель — лишь вершина айсберга. «Уже некоторые прибалтийские политики называют ее сумасшедшей, не стесняясь совершенно. Но, извините, тогда это был канцлер, причем канцлер не чета нынешним. Если тот канцлер начинает рассказывать такие вещи, то о том, что там было на самом деле, можно только догадываться», — сказал политолог.
«Тут вот эта европейская казуистика и просачивается. Они же не просто так многие вопросы обязаны принимать единогласно. Этим сейчас, давайте будем объективными, пользуемся и мы в том числе, когда Венгрия и Словакия накладывают вето на определенные вопросы. И они изыскивают варианты обхождения этого вето», — заметил Руслан Осташко.
По его мнению, Ангела Меркель, будучи канцлером, могла дожать своих европейских партнеров. «Тогда Меркель не настояла. Ведь сейчас же Европа пытается обойти вето Венгрии на многие вопросы и находит варианты. Значит, и тогда могли додавить — не захотели», — предположил эксперт. -0-