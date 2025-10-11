Ричмонд
Мадагаскар победил в телеконкурсе детской авторской песни «Наше поколение», Беларусь на четвертом месте

Выступления участников оценивали профессиональное жюри и зрители. На официальном сайте конкурса любой желающий мог поддержать своего фаворита. Победителя определили по сумме баллов профессионального жюри и голосования зрителей.

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Мадагаскара Мишелла, Рианцу и Бренда победили в телеконкурсе детской авторской песни «Наше поколение», белоруска Амалия Сухан заняла четвертое место, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

13-летняя минчанка Амалия Сухан, триумфатор детского «Славянского базара», выступила на телеконкурсе с авторской песней «Сделай громче любовь». От третьего места ее отделило совсем немного.

Финал международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение» прошел сегодня в Москве. «Наше поколение» — это уникальная площадка, где юные таланты со всего мира учатся самовыражению через музыку и делятся своими культурными традициями. В этом году за победу боролись участники из 16 стран, включая Китай, Бразилию, США, Индию и др.

Телеверсию международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение» покажет телеканал «Беларусь 1» 12 октября в 18.30.-0-