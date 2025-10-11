Мадагаскар победил в телеконкурсе детской авторской песни «Наше поколение», Беларусь на четвертом месте

Финал международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение» прошел сегодня в Москве. «Наше поколение» — это уникальная площадка, где юные таланты со всего мира учатся самовыражению через музыку и делятся своими культурными традициями. В этом году за победу боролись участники из 16 стран, включая Китай, Бразилию, США, Индию и др.