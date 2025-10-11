В Пулково рассказали о беспрецедентном коллапсе со 109 самолетами в один день

После инцидента совместно с Минтрансом РФ разработан операционно-транспортный мастер-план. Он регламентирует действия служб и права пассажиров, предусматривает увеличение числа агентов по гостеприимству и предоставление мест в бизнес-салонах для уязвимых категорий, детей и беременных, например. Из-за длительных ожиданий некоторым пассажирам становилось плохо, требовалась медпомощь. Кушниренко отметил, что аэропорт — это конвейер, и при таких нагрузках необходим оперативный штаб для управления ситуацией.