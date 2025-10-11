В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова перевернулась легковушка

По предварительной информации ведомства, инцидент случился 11 октября в час дня. 68-летний автолюбитель, находившийся за рулем автомобиля «Шкода Ети», двигался по территории парковки у дома № 31 «А». Водитель не справился с управлением машиной, что привело к его опрокидыванию.