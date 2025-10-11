Ричмонд
В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова перевернулась легковушка

В Ростове-на-Дону после опрокидывания машины водителя госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

На проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

По предварительной информации ведомства, инцидент случился 11 октября в час дня. 68-летний автолюбитель, находившийся за рулем автомобиля «Шкода Ети», двигался по территории парковки у дома № 31 «А». Водитель не справился с управлением машиной, что привело к его опрокидыванию.

После переворота автомобиль столкнулся с припаркованным автомобилем «Форд Куга». В результате аварии травмы получил водитель «Шкоды».

Сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

