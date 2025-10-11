В крымском селе Строгоновка открыли детскую площадку

Современную детскую площадку открыли в селе Строгоновка Симферопольского района Крыма при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
Площадка появилась на улице 18 Мая. Там уложили травмобезопасное покрытие, установили качели, горку, игровые комплексы, а также скамейки и урны. На открытии новой территории присутствовали родители с детьми, которые давно ждали появления современного игрового пространства.
Напомним, ранее при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в селе Льговском благоустроили сквер «Жемчужный», селе Приветном — парк «Орбита», а в Абрикосовке — парк «Молодежный».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.