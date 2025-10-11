Шри-Ланка, Таиланд. Какие тропические курорты в ближайшее время станут доступнее белорусским туристам

Он отметил, что сейчас появилось много новых маршрутов. В частности, рейсы в Санью пользуются огромным спросом, и в зимнем расписании с ноября по просьбам туристических компаний увеличена частота полетов. Будет выполняться еще один рейс в неделю. Востребованы и чартеры на Фукуок, прогнозируется полная загрузка. Прорабатываются и другие курорты Вьетнама для организации чартеров.