Шри-Ланка, Таиланд. Какие тропические курорты в ближайшее время станут доступнее белорусским туристам

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие курорты в ближайшее время станут доступнее белорусским туристам, рассказал первый заместитель генерального директора по организации производства авиакомпании «Белавиа» Глеб Пархамович на пресс-конференции в Национальном аэропорту Минск, посвященной открытию первого рейса во Вьетнам, передает корреспондент БЕЛТА.
«Первые рейсы заполнены полностью». «Белавиа» запускает прямые чартеры из Минска во Вьетнам.
«Белавиа» на днях запустила рейсы на китайский остров Хайнань, в Санью, сегодня дали старт прямым чартерам на тропический остров Фукуок.
«Ближайшее направление, которое открываем, — Шри-Ланка. Полеты стартуют с 28 числа. В ближайших планах также открытие рейсов в Таиланд, долгожданных всеми. Завершающие штрихи вносятся. Вполне возможно, в ближайшее время будут уже конкретные даты», — отметил Глеб Пархамович, добавив, что скорее всего стартуют рейсы в Таиланд в начале следующего года.
Он отметил, что сейчас появилось много новых маршрутов. В частности, рейсы в Санью пользуются огромным спросом, и в зимнем расписании с ноября по просьбам туристических компаний увеличена частота полетов. Будет выполняться еще один рейс в неделю. Востребованы и чартеры на Фукуок, прогнозируется полная загрузка. Прорабатываются и другие курорты Вьетнама для организации чартеров.
«Для всех это абсолютно новая ситуация — и для нас, и для туристических компаний. Надо время, чтобы посмотреть, как рынок отреагирует, потому что остаются (в полетной программе. — Прим. БЕЛТА) и Турция, и Египет», — отметил Глеб Пархамович.
Открытие новых маршрутов стало возможным с приобретением авиакомпанией самолетов Airbus A330−200. Чартерные рейсы во Вьетнам планируются раз в 11 дней. -0-Фото Николая Петрова.