В Ленобласти ремонт участка трассы Кингисепп — Порхово выполнен на 50%

Ремонт участка дороги Кингисепп — Порхово в Ленинградской области протяженностью 5 км выполнен уже на 50%, сообщили в региональном дорожном комитете. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Подрядная организация завершила фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, более чем наполовину выполнила работы по вырубке кустарника и срезке грунта на обочинах. Параллельно ведется укладка выравнивающего слоя асфальтобетона, готовность работ составляет 52%. Также специалисты приступили к ремонту водопропускных труб и замене остановок общественного транспорта.
После завершения основного этапа работ запланировано устройство тротуаров и пешеходных дорожек. Завершающим этапом станет установка сигнальных столбиков и дорожных знаков, а также нанесение разметки.
Напомним, всего в этом году в Ленинградской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут более 40 объектов общей протяженностью свыше 300 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.