«Дым валил из окна». МЧС сказало об эвакуации во время пожара в школе в Осиповичском районе

Также «Комсомолка» писала, что МВД сообщило подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском, произошедшей 10 октября. А ГАИ установила, что сначала маршрутка въехала в трактор, а потом во внедорожник.