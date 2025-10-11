Ричмонд
«Дым валил из окна». МЧС сказало об эвакуации во время пожара в школе в Осиповичском районе

МЧС сообщило о пожаре в школе в Осиповичском районе и эвакуации людей.

Источник: Комсомольская правда

В Осиповичском районе произошел пожар в общеобразовательной школе, сообщили в МЧС.

Загорание произошло в Лапичской средней школе в деревне Ручей. О пожаре спасателям стало известно около 12.10 часов.

Когда на место прибыли подразделения спасателей, дым валил из окна на первом этаже. К счастью, в тот момент детей в школе не было, но потребовалась эвакуация персонала — 15 работников самостоятельно покинули здание.

Пожар ликвидировали спасатели. На месте работали четыре единицы техники МЧС. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Предварительно установлено, что загорание произошло в инвентарной комнате рядом со спортивным залом.

— Огонь повредил имущество, закоптил стены в коридоре спортзала. Причина происшествия устанавливается, — прокомментировали в МЧС.

Еще в МЧС сообщили, что четыре пенсионерки пропали в лесу в Шумилинском районе.

И сильный пожар произошел в «Великом княжестве Сула» в Столбцовском районе: «Задействовали девять единиц техники МЧС».

