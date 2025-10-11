Ричмонд
Телеканалы MTV прекратят вещание в ряде европейских стран

Телеканалы MTV прекратят свое вещание в Великобритании, Германии, Польше и других европейских странах к концу года. Об этом сообщили операторы телеканалов в издании Broadband TV News.

Так, трансляция MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live завершится в Великобритании 31 декабря. Продолжит работу только MTV HD, который в основном показывает реалити-шоу. Решение обусловлено снижением аудитории музыкальных каналов, так как все больше зрителей предпочитают платформы YouTube и TikTok для просмотра музыкальных клипов.

В нескольких странах Центральной и Восточной Европы, включая Польшу и Венгрию, также закроются каналы MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network. В Бельгии, Нидерландах и Люксембурге прекратят вещание местные версии MTV 80s, MTV 00s и других тематических каналов, говорится в материале.

Телеканал MTV Россия вещал в стране с 1998 по 2013 год. Затем MTV Россия был перезапущен уже как спутниковый платный телеканал, вещание которого было прекращено в 2022 году. Телеведущий и бывший виджей канала Александр Анатольевич в интервью «Вечерней Москве» рассказал о своем спортивном прошлом, работе на радио и запуске бывшего главного музыкального телеканала страны.