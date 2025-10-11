Телеканалы MTV прекратят вещание в ряде европейских стран

Телеканал MTV Россия вещал в стране с 1998 по 2013 год. Затем MTV Россия был перезапущен уже как спутниковый платный телеканал, вещание которого было прекращено в 2022 году. Телеведущий и бывший виджей канала Александр Анатольевич в интервью «Вечерней Москве» рассказал о своем спортивном прошлом, работе на радио и запуске бывшего главного музыкального телеканала страны.