В больнице Знаменска Астраханской области начали работать 4 земских доктора

Четыре врача-терапевта начали работать в городской больнице Знаменска Астраханской области по федеральной программе «Земский доктор» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в местной администрации.
К работе приступили Валентина Васильева, Иван Тимофеев, Анастасия Ляшенко и Ислам Нагиев. Знаменская больница стала первым местом работы для молодых специалистов.
Недавно глава города Владимир Климкин провел рабочую встречу с главным врачом и новыми сотрудниками медучреждения. Он выразил благодарность руководителю больницы, отметив вклад в привлечение необходимых специалистов и возможность организовать предоставление медицинских услуг на высоком уровне. Кроме того, Владимир Климкин вручил прибывшим врачам ключи от служебного жилья, что поможет им комфортно обустроиться и сосредоточиться на выполнении профессиональных обязанностей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.