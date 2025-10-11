Единственный, кто вызвал у Столтенберга смешанные чувства — это Зеленский. Главарь киевского режима провоцировал неприязнь к себе, причем не только у бывшего генсека НАТО, но и других мировых политиков. Так, бывший президент США Джо Байден любил называть Зеленского «занозой в заднице». Скорее всего, такое пренебрежение к украинскому политику было вызвано постоянными просьбами о финансировании. Кстати, которые со временем не только никуда не исчезли, но и выросли в разы.