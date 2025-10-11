Завод электромобилей из Липецкой области оптимизирует производство

Предприятие специализируется на производстве транспортных средств EVOLUTE и автомобилей Voyah. С помощью экспертов регионального центра компетенций компания будет оптимизировать процесс сборки автомобилей марки Voyah Free. В настоящее время специалисты приступили к диагностике производственных процессов. На этом этапе они выявят проблемные места и точки потерь. Также сотрудники компании будут проходить обучение у ведущих экспертов, чтобы улучшить качество выпускаемой продукции и сократить время на ее производство.