Завод электромобилей из Липецкой области оптимизирует производство

Компания планирует улучшить процесс сборки машин марки Voyah Free.

Завод электромобилей из Краснинского района Липецкой области присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном управлении инвестиций и инноваций.

Предприятие специализируется на производстве транспортных средств EVOLUTE и автомобилей Voyah. С помощью экспертов регионального центра компетенций компания будет оптимизировать процесс сборки автомобилей марки Voyah Free. В настоящее время специалисты приступили к диагностике производственных процессов. На этом этапе они выявят проблемные места и точки потерь. Также сотрудники компании будут проходить обучение у ведущих экспертов, чтобы улучшить качество выпускаемой продукции и сократить время на ее производство.

«Федеральный проект открывает для липецких автопроизводителей доступ к лучшим практикам в области повышения производительности. Поддержка со стороны регионального центра компетенций поможет компании оптимизировать сборку, сократить издержки и укрепить свои позиции на рынке, что полностью соответствует нашим целям по развитию высокотехнологичной промышленности», — отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.