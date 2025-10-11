Для сотрудников ремонтно-механического завода Тюмени провели тренинг по 5С

Тренинг по внедрению инструмента 5С провели для конструкторов Тюменского ремонтно-механического завода в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве инноваций Тюменской области.
Обучение провели внутренние инструкторы. Тренинг охватывал пять шагов методологии 5С: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование.
Тренеры, в числе которых были Виталий Дергачев и Людмила Беседина, поделились собственным опытом внедрения данного инструмента. Виталий рассказал о своем интуитивном подходе до начала участия в федеральном проекте «Производительность труда» и о том, как теперь, имея методические знания, он смог избежать прежних ошибок.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.