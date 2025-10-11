Для сотрудников ремонтно-механического завода Тюмени провели тренинг по 5С

Тренеры, в числе которых были Виталий Дергачев и Людмила Беседина, поделились собственным опытом внедрения данного инструмента. Виталий рассказал о своем интуитивном подходе до начала участия в федеральном проекте «Производительность труда» и о том, как теперь, имея методические знания, он смог избежать прежних ошибок.