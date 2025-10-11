Бразильский футболист забил семь голов и попал в полицейский участок

В Финляндии задержан бразильский футболист Жонатан Геррейро, забивший семь голов в матче пятого дивизиона. Причиной ареста стали подозрения в организации договорных матчей, сообщает портал Globo.
Инцидент произошел сразу после игры «Финнкурда» против «Эспа/Ренат», завершившейся со счетом 8:1. Геррейро забил семь мячей, но после финального свистка полиция заблокировала все выходы со стадиона.
Около 20 офицеров вышли на поле и заставили футболистов «Финнкурда» остаться на скамейке запасных для проверки документов. Вместе с Геррейро были задержаны еще два бразильских игрока, но их позже отпустили после изучения содержимого телефонов.
Матч стал заключительным в сезоне пятого дивизиона Финляндии. Расследование дела о возможной договорной игре продолжается.
