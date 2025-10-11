В Ростовской области водитель большегруза погиб в ДТП

Авария со смертельным исходом произошла 11 октября примерно в 15:30 на автодороге «Константиновск — Тацинская». По предварительной информации, 46-летний мужчина, управляя седельным тягачом марки «Рено» с полуприцепом, по неизвестным причинам съехал на правую обочину и совершил наезд на придорожное здание.