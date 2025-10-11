В Ростовской области водитель большегруза погиб в ДТП

В ДТП на трассе в Ростовской области погиб водитель тяжелого грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.
Авария со смертельным исходом произошла 11 октября примерно в 15:30 на автодороге «Константиновск — Тацинская». По предварительной информации, 46-летний мужчина, управляя седельным тягачом марки «Рено» с полуприцепом, по неизвестным причинам съехал на правую обочину и совершил наезд на придорожное здание.
В результате происшествия водитель большегруза получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место, констатировали его смерть.
