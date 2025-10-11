Ричмонд
В Ростовской области водитель большегруза погиб в ДТП

Под Ростовом водитель большегруза врезался в здание и погиб.

Источник: Комсомольская правда

В ДТП на трассе в Ростовской области погиб водитель тяжелого грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

Авария со смертельным исходом произошла 11 октября примерно в 15:30 на автодороге «Константиновск — Тацинская». По предварительной информации, 46-летний мужчина, управляя седельным тягачом марки «Рено» с полуприцепом, по неизвестным причинам съехал на правую обочину и совершил наезд на придорожное здание.

В результате происшествия водитель большегруза получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место, констатировали его смерть.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Следственные мероприятия проводят сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Все обстоятельства случившегося выясняются.

