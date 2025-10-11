Благоустройство туристического центра города Саки выполнено на 82%

Работы по благоустройству туристического центра в городе Саки Республики Крым выполнены уже на 82% в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве курортов и туризма.
В Курортном парке — любимом месте отдыха горожан и гостей — откроют единое архитектурное пространство с озером, пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, питьевыми фонтанчиками, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных граждан. Накануне министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий проверил ход работ.
«Дал поручение подрядной организации максимально ускорить процесс. Стоит отметить, что во многих работах применяются современные инновационные технологии, работает достаточное количество людей, финансовое обеспечение — в полном объеме», — отметил министр.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.