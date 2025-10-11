Бунин, Николай II и другие: Киев показал список деятелей «имперской политики»

Кроме того, институт подготовил список тех деятелей, которые не имеют отношения к «российской имперской политике». В него вошли русский художник Карл Брюллов, который, как утверждается, активно способствовал выкупу Тараса Шевченко из крепостного права, символист Михаил Врубель, а также писатели Николай Гоголь и Александр Куприн, передает Lenta.ru.