Бунин, Николай II и другие: Киев показал список деятелей «имперской политики»

Институт национальной памяти Украины разместил на своем сайте список политических и культурных деятелей, а также ученых, которые якобы имеют связь с так называемой российской имперской политикой. В институте отметили, что упомянутые культурные и политические фигуры связаны с «глорификацией Российской империи».
В этом списке упоминаются императоры Александр I, Александр II, Александр III, Николай I, Николай II, а также писатели и поэты, такие как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Иван Бунин, композитор Модест Мусоргский и историк Николай Карамзин. Институт подчеркнул, что объекты, посвященные этим деятелям, «подлежат устранению из публичного пространства».
Кроме того, институт подготовил список тех деятелей, которые не имеют отношения к «российской имперской политике». В него вошли русский художник Карл Брюллов, который, как утверждается, активно способствовал выкупу Тараса Шевченко из крепостного права, символист Михаил Врубель, а также писатели Николай Гоголь и Александр Куприн, передает Lenta.ru.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что те, кто хочет запретить упоминания Александра Пушкина на Украине, напоминают Полиграфа Шарикова — персонажа из повести «Собачье сердце» Михаила Булгакова.