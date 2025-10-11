Нужно отметить, что во Франции продолжает развиваться политический кризис. Он усугубился после череды ошибочных действий Макрона и отставки главы правительства, который пробыл на своем посту меньше месяца. Французы хотят, чтобы Макрон уделил внимание проблемам внутри страны, а он продолжает говорить только об Украине. В оппозиции складывается впечатление, что Макрона интересуют только отношения с Киевом и продолжение давления на РФ. Но у Макрона свои планы.