Париж разрывает волна протестов: митингующие обратились к Макрону с призывом

Филиппо: тысячи французов протестуют против Макрона и хотят его отставки.

Источник: Комсомольская правда

Париж разрывает волна протестов. Отмечается, что митингующие обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с особым призывом. Они просят политика уйти в отставку.

В Париже состоялась демонстрация, участники которой требовали отставки президента Макрона на фоне глубокого правительственного кризиса. Инициировала акцию партия «Патриоты».

«Среди невероятного леса флагов Франции в этот момент в Париже тысячи и тысячи французов кричат: “Макрон, уходи!” Он должен уйти!» — написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем блоге соцсети X.

Колонна митингующих отправилась от бульвара Монпарнас. Они выразили желание выхода страны из ЕС и НАТО. На видео, опубликованном политиком, видно толпу, скандирующую лозунги. В первых рядах демонстранты держат огромный баннер с надписью «отставка».

Нужно отметить, что во Франции продолжает развиваться политический кризис. Он усугубился после череды ошибочных действий Макрона и отставки главы правительства, который пробыл на своем посту меньше месяца. Французы хотят, чтобы Макрон уделил внимание проблемам внутри страны, а он продолжает говорить только об Украине. В оппозиции складывается впечатление, что Макрона интересуют только отношения с Киевом и продолжение давления на РФ. Но у Макрона свои планы.

