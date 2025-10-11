В Красноярске до конца года отремонтируют два детских сада

Два детских сада отремонтируют в Красноярске до конца года в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
В детском саду № 110 в Кировском районе уже заменили инженерные сети, отремонтировали кровлю и фундамент, обновили окна и двери. Специалисты завершают отделку фасада и помещений и укладку плитки в туалетных комнатах.
В здании детсада № 206 Октябрьского района также провели замену инженерных сетей, ремонт кровли и фундамента, установили новые пластиковые окна и двери. Рабочие занимаются фасадом здания и укладкой полов. При благоустройстве территории подрядчики установят малые архитектурные формы и теневые навесы. Кроме того, предстоит закупить современное учебное, игровое и технологическое оборудование.
Работы в дошкольных учреждениях планируют завершить в декабре. На время ремонта воспитанники распределены по другим детсадам города. Обновленные учреждения смогут принять 261 ребенка.
Напомним, в ближайшие два года за счет краевых и федеральных средств запланировано провести капитальный ремонт еще в трех детских садах города — № 60, 282, 292, а также в четырех школах — № 18, 46, 62, 85.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.