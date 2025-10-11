Пожарный МЧС по Башкирии спас раненую в ДТП собаку

В МЧС по Башкирии рассказали добрую историю о неравнодушии к братьям нашим меньшим. Этим летом спасатели работали на месте ДТП в Нефтекамске, столкнулись тогда две легковушки. Они деблокировали пострадавших, находившихся в салоне, и передали их медикам.
В искореженной и перевернутой машине спасатели обнаружили раненую собаку. Черного пса с места аварии забрал начальник караула Дмитрий Соснин. Пожарный отвез раненого хвостатого в ветеринарную клинику, где ему оказали срочную помощь. А затем он привез собаку к хозяйке.
— Для женщины возвращение пса стало доброй новостью, ведь после ДТП пришлось восстанавливаться почти всей ее семье, включая мужа и сына, — рассказывают в МЧС по Башкирии.
Сам Дмитрий специально для пресс-службы ведомства рассказал, что всегда был неравнодушен к животным, с самого детства.
— Любовь к братьям нашим меньшим пришла еще в детстве, правда в доме у нас были в основном кошки. И сейчас, когда мы знали, что можем помочь, мы не могли остаться в стороне. Ведь для этого МЧС России и существует, чтобы помогать, — говорит начальник караула 37 пожарно-спасательной части Нефтекамска Дмитрий Соснин.
