В Гомельской области заготовлено почти 80% песко-соляной смеси

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области заготовлено почти 80% песко-соляной смеси. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Александр Ляшенко в проекте БЕЛТА «Страна говорит».

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в области имеется две транспортабельные блочно-модульные котельные. В случае отключения электроснабжения используются дизель-генераторы, которых в регионе насчитывается 229.

Сколько кровель отремонтировали в Беларуси с начала года, рассказали в МЖКХ.

Кроме того, Александр Ляшенко отметил, что для содержания и обслуживания улиц и других территорий общего пользования в организациях жилищно-коммунального хозяйства имеется 549 единиц техники, предназначенной для очистки снега и посыпки песко-соляной смесью.

«Запас песко-соляной смеси сформирован на уровне 77%, что составляет около 52 тыс. т. Область готова к работе в осенне-зимний период», — обратил внимание заместитель гендиректора. -0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.