В Раде сообщили, что отопительный сезон на Украине будут откладывать

В Киеве заявили о серьёзных проблемах с газом.

Источник: ru.freepik.com

Первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что власти Украины будут всеми способами отсрочивать старт отопительного сезона из-за острого дефицита газа.

«Начало отопительного сезона максимально будут стараться отсрочить. С газом будут проблемы, особенно на фоне последних ударов по добыче. Соответственно, возникнет дисбаланс: газа не хватит, и его будут экономить. Чем позже войдут в отопительный сезон, тем меньше газа сожгут. Поэтому правдами и неправдами его старт будут откладывать», — рассказал Кучеренко в интервью украинским СМИ.

Накануне мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что коммунальщики в ближайшее время не смогут начать подачу отопления в жилые дома из-за нехватки газа.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Артём Некрасов заявил, что Киев хочет увеличить объём закупаемого у зарубежных партнеров газа, так как лишилась части собственной добычи.