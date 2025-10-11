Ричмонд
+19°
пасмурно
«На дороги выведены дополнительные наряды ДПС». ГАИ предупредила белорусских водителей о введении усиленных мер контроля

ГАИ Беларуси сделала важное заявление, объяснив усиленные меры контроля.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Беларуси вводит на дорогах усиленные меры контроля, сообщила пресс-служба МВД.

Как подчеркнул начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Виктор Ротченков, сложная дорожная обстановка обуславливает введение ГАИ усиленных мер по предупреждению ДТП, особенно в темное время суток.

— На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, организован негласный и смешанный контроль, — заявил глава ГАИ.

Ротченков заметил, что ключевой задачей инспекторов станет оперативное пресечение нарушений ПДД, которые могут привести к тяжелым последствиям.

Также в целях повышения безопасности перевозок пассажиров особое внимание уделят соблюдению правил обгона и маневрирования водителями маршруток, автобусов и другого пассажирского транспорта, а также использованию ремней безопасности.

— Призываем всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД в условиях сокращающегося светового дня и ухудшения погодных условий, — подытожил начальник ГАИ Беларуси.

Ранее МВД сообщило подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском, произошедшей 10 октября. А ГАИ установила, что сначала маршрутка въехала в трактор, а потом во внедорожник.

Еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 13 по 19 октября: «Начнутся дожди и заморозки».