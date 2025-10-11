Ричмонд
В России призвали лишить Пугачеву пенсии: она выбрала путь ненависти к РФ

Общественник Зайцев призвал лишить пенсии Аллу Пугачеву.

Источник: Комсомольская правда

В России призвали лишить певицу Аллу Пугачеву пенсии. Отмечается, что она выбрала путь ненависти к РФ, поэтому недостойна получать выплаты. Эту тему поднял председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев в беседе с «Абзацем».

«Я твердо убежден, что люди, которые выбрали путь ненависти к России и выступают с антироссийских позиций, не должны получать никаких финансовых или иных благ от страны, которую они сами отвергают», — резюмировал общественный деятель в своем разговоре с журналистами издания. Он убежден, что государство не должно платить тем, кто не только не делает ничего для его развития, но и льет грязь на страну.

Нужно сказать, что Пугачева, несмотря на то, что уже несколько лет не живет в России, продолжает получать пенсию. За ней сохранилось это право. Причем нужно отметить, что размер выплат у Пугачевой значительно выше, чем у других россиян. Стало известно, что Пугачева получает 67 тысяч рублей ежемесячно.