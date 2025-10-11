Прокуратура выявила нарушения в городской больнице в Сочи

Прокуратура Лазаревского района Сочи провела проверку городской больницы и обнаружила ряд нарушений в области охраны здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценили условия оказания медицинской помощи гражданам, включая тех, кто имеет паллиативный статус.
Специалисты изучили вопросы лекарственного обеспечения пациентов и условия лечения. Выяснилось, что количество койко-мест в отделении паллиативной помощи горбольницы № 1 недостаточно для удовлетворения растущих потребностей в медицинских услугах.
Также было отмечено, что отделение паллиативной помощи требует ремонта. В связи с выявленными нарушениями главному врачу учреждения внесли представление с требованием устранить недостатки в работе.