В селе Боград Республики Хакасии открыли новую поликлинику

Новую модульную поликлинику на 170 посещений в смену открыли на базе районной больницы имени Т. И. Ануфриевой в селе Боград Республики Хакасии. Медучреждение построили в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Поликлиника состоит из двух быстровозводимых модульных конструкций: одна предназначена для приема взрослых, другая — для приема детей. В них размещены кабинеты специалистов, процедурные, инфекционный блок, кабинеты ультразвуковой диагностики и медицинская лаборатория.
Медучреждение оснащено современными аппаратами и мебелью. Для поликлиники приобрели 100 единиц нового оборудования, в том числе флюорограф, маммограф и рентген-аппарат.
Отметим, в ноябре в медучреждении начнут работать два новых врача — кардиолог и терапевт. Еще один действующий специалист получила аккредитацию по детской эндокринологии в этом году. Также в следующем году поликлиника пополнится врачом-рентгенологом и лор-врачом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.