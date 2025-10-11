«Использую возможность»: Аршавин объяснил, зачем подал в суд на Барановскую

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил, что подал в суд иск против телеведущей Юлии Барановской с просьбой уменьшить процент алиментов, который в настоящее время превышает 50 процентов. Свою позицию он пояснил в беседе с журналистами.
— История с алиментами? На данный момент я плачу более 50 процентов своего дохода. И сейчас просто использую свою возможность уменьшить алименты. Теперь я плачу еще и на последнего ребенка. Это все законно, — приводит его слова Sport24.
О том, что Аршавин обратился в суд с просьбой уменьшить сумму алиментов на детей от телеведущей, стало известно несколькими днями ранее. Адвокат Барановской Владислав Подшибякин напомнил, что телеведущая уже шла бывшему возлюбленному навстречу. Известно, что у футболиста есть еще две дочери от других женщин, на которых он также выплачивает алименты.
В июне этого года другая экс-супруга футболиста Алиса Аршавина призналась, что все еще живет на былые накопления. Она отметила, что тяжелое аутоиммунное заболевание заставило ее пересмотреть жизненные приоритеты. Она продолжает носить дорогие украшения и одежду известных брендов, однако, по ее словам, эти вещи уже не имеют для нее прежней значимости.