Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грозном досрочно завершили ремонт улицы Айдамирова

Реализация проекта позволила полностью ликвидировать заторы на магистрали.

Реконструкцию улицы Айдамирова, ведущей к Международному аэропорту имени Ахмат-Хаджи Кадырова, досрочно завершили в Грозном. Работы проводились в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики.

«В ходе национального проекта “Инфраструктура для жизни” дорога расширена до 6 полос, установлено 125 опор наружного освещения, 11 светофоров и 400 дорожных знаков. Высажено 600 деревьев, а также построен новый мост через реку Нефтянка длиной 77 метров», — рассказал на церемонии открытия мэр города Хас-Магомед Кадыров.

Реализация проекта позволила значительно увеличить пропускную способность магистрали, сократить время в пути и полностью ликвидировать заторы. Также на улице расположены частная школа «Гимназист» и детский сад № 59 «Нана», теперь дорога к ним стала комфортнее.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.