Дожди уходят из Молдовы, но холод до +4 градусов остаётся: А где же обещанное синоптиками «бабье» лето

Прогноз погоды от синоптиков на воскресенье, 12 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на завтра, 12 октября. Значит, расскажем.

Ночью синоптики нам прогнозируют до 10 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется на два градуса.

Днем потеплеет до +16, ожидаются слабые осадки в течение дня. Вечером будет до 12 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 10−11 метров в секунду, а относительная влажность — 85%.

Вот такая погода нас ждет в ближайшие дни. Фото: соцсети.

А в начале следующей недели ночами будет всего +4 градуса. Зато осадков нам не обещают. А где же обещанное «бабье» лето?!

