Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Уват Тюменской области открыли молодежный клуб «PROспект»

Он станет платформой для эффективного взаимодействия работодателей и будущих сотрудников.

Молодежный клуб «PRОспект» при центре занятости населения открыли в селе Уват Тюменской области в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

Начальник отделения кадрового центра «Работа России» по Уватскому муниципальному округу Татьяна Белова подчеркнула важность проекта и отметила, что клуб станет платформой для эффективного взаимодействия работодателей и будущих сотрудников, способствуя ориентации молодежи на рынке труда и успешному построению карьеры.

В клубе уже прошла организационная встреча, которая собрала представителей активной и инициативной молодежи. Участники совместно избрали Совет и его председателя, а также разработали план работы на оставшуюся часть текущего года.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.