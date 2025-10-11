В селе Уват Тюменской области открыли молодежный клуб «PROспект»

Молодежный клуб «PRОспект» при центре занятости населения открыли в селе Уват Тюменской области в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.
Начальник отделения кадрового центра «Работа России» по Уватскому муниципальному округу Татьяна Белова подчеркнула важность проекта и отметила, что клуб станет платформой для эффективного взаимодействия работодателей и будущих сотрудников, способствуя ориентации молодежи на рынке труда и успешному построению карьеры.
В клубе уже прошла организационная встреча, которая собрала представителей активной и инициативной молодежи. Участники совместно избрали Совет и его председателя, а также разработали план работы на оставшуюся часть текущего года.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.