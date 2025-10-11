Немка вернула Греции фрагмент античной колонны, украденный 60 лет назад

Спустя шесть десятилетий немка вернула Греции фрагмент античной колонны, похищенный ею ранее. Этот артефакт, представляющий собой капитель (верхнюю часть колонны) длиной 24 см и шириной 33,5 см, был частью эпохального Леонидеона, возведённого в IV веке до нашей эры. Об этом рассказали в министерстве культуры в Греции.