Немка вернула Греции фрагмент античной колонны, украденный 60 лет назад

Шестьдесят лет назад немка вывезла из Олимпии, колыбели Олимпийских игр, предмет культурного наследия. Спустя почти полвека она приняла решение вернуть украденное. Её решение было вдохновлено примером университета из Мюнстера, который активно занимался возвращением культурных ценностей их законным владельцам.
Ранее на раскопках в шведском городе Ниен археологи нашли уникальные артефакты, датируемые XVII веком. Как оказалось, в культурном слое сохранились деревянные инструменты для обработки древесины, включая аналог современного мультитула, а также монеты, украшения с гербами и детские игрушки.
