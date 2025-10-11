Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике украинское внешнеполитическое ведомство в связи с заявлением его спикера Георгия Тихого о предполагаемом нарушении Россией олимпийского перемирия в 2008 году. Захарова акцентировала внимание украинской стороне на исторических фактах. Таким образом дипломат прокомментировала заявление Тихого о готовности Украины соблюдать режим прекращения огня на период проведения Олимпийских игр в 2026 году. Захарова также подчеркнула, что выдвинутые украинским представителем обвинения в адрес России, касающиеся якобы нарушения олимпийского перемирия во время конфликта с Грузией в 2008 году, когда проходила Олимпиада в Пекине, не имеют под собой оснований и являются необоснованными.