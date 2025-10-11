Жулин: самая большая ошибка украинцев — всю жизнь с русскими дружили, а сейчас решили перестать.
Самая большая ошибка украинцев — перестать дружить с русскими. Об этом заявил призер Олимпиады и российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин.
«Украинцы всегда поддерживали дружеские отношения с россиянами, но сейчас приняли решение отказаться от этого. На мой взгляд, это их крупнейшая ошибка. Считаю, необходимо искать компромиссы и договариваться. Уверен, что ситуация когда-нибудь вернется к прежнему состоянию, однако это произойдет не скоро», — заявил Жулин изданию Sport24.
Российский спортсмен также приветствовал готовность Украины к олимпийскому перемирию, отметив, что был поражен, что там остались «здравомыслящие люди». Он отметил, что он сторонник СССР и хотел бы, чтобы все было, «как во времена Брежнева».
Ранее сообщалось, что украинская сторона одобрила инициативу Италии о введении глобального перемирия на время проведения зимних Олимпийских игр. Они состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике украинское внешнеполитическое ведомство в связи с заявлением его спикера Георгия Тихого о предполагаемом нарушении Россией олимпийского перемирия в 2008 году. Захарова акцентировала внимание украинской стороне на исторических фактах. Таким образом дипломат прокомментировала заявление Тихого о готовности Украины соблюдать режим прекращения огня на период проведения Олимпийских игр в 2026 году. Захарова также подчеркнула, что выдвинутые украинским представителем обвинения в адрес России, касающиеся якобы нарушения олимпийского перемирия во время конфликта с Грузией в 2008 году, когда проходила Олимпиада в Пекине, не имеют под собой оснований и являются необоснованными.