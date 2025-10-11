Похороны мужа и дочери и многомиллионное наследство: биография Виктории Исаковой

В 2003 году Исакова получила первую престижную театральную награду — премию «Чайка» за роль Панночки в спектакле «Вий». С тех пор она сыграла множество ярких ролей: Ларису в «Бесприданнице», Беатриче в «Много шума из ничего», Графиню в «Женитьбе Фигаро», Раневскую в «Вишневом саду» и других. Кроме того, она сотрудничала с независимыми театрами и режиссерами — выступала в постановках Марины Брусникиной, Аллы Покровской, а также в проектах Центра драматургии и режиссуры.