Шуховскую башню открыли в Выксе после реставрации

Как отметила куратор «Шухов-парка» Елизавета Лихачёва, после переноса башня сохранила 95% оригинальных конструкций, и не было просверлено ни одного нового отверстия. Гендиректор ОМК Анатолий Седых признался, что впервые мысль о переносе появилась ещё около 20 лет назад. «Сам по себе проект занял семь лет (из них фактический перенос — около года). Было решено много проблем и задач. Многие эксперты не были уверены в успехе, но мы взяли эту ответственность», — сказал он.