Шуховскую башню открыли в Выксе после реставрации

Об этом сообщил корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствовавший на мероприятии. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, проект перемещения башни является уникальным в новейшей истории. Такого никто не делал. Глава региона отметил, что помимо технических вопросов, возникали и другие сложности. В частности, так как башня является объектом культурного значения федерального значения, требовалось согласование проекта переноса с государственными ведомствами. Высота башни составляет 38,8 метра, она была построена в 1933—1934 годах.
Как отметила куратор «Шухов-парка» Елизавета Лихачёва, после переноса башня сохранила 95% оригинальных конструкций, и не было просверлено ни одного нового отверстия. Гендиректор ОМК Анатолий Седых признался, что впервые мысль о переносе появилась ещё около 20 лет назад. «Сам по себе проект занял семь лет (из них фактический перенос — около года). Было решено много проблем и задач. Многие эксперты не были уверены в успехе, но мы взяли эту ответственность», — сказал он.
Напомним, что в Нижегородской области сохранились четыре из девяти сконструированных Шуховым башен.