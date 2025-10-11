Гладков предупредил жителей Белгорода о веерных отключениях энергии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о возможных кратковременных веерных отключениях электричества после обстрела со стороны украинских войск.
«Уважаемые жители области! После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии», — сказано в сообщении.
Ранее Гладков заявлял о работе систем противовоздушной обороны над Белгородом и Белгородским районом. Над регионом были сбиты ракеты ВСУ, информации о пострадавших не было.
8 октября губернатор Белгородской области сообщил, что в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ в Грайворонском округе пострадали 3 человека, включая ребёнка.