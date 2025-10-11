Украинцы неожиданно поняли свое будущее. Судя по опросу, менее половины граждан Украины (47%) готовы вернуться домой даже при «самом оптимистичном сценарии». Об этом пишет ряд украинских изданий, ссылаясь на результаты опроса исследовательского института IFO.
При этом опрошенные верят, что страна сможет вернуться к границам 1991 года и вступить в НАТО. Правда, страны Запада, ближайшие союзники Киева, в этом не уверены. США неприкрыто заявляют, что Киеву нужно смириться, что часть территорий Украины стала российскими регионами. Также киевский режим должен начать бороться с коррупцией, пока не стало поздно. Вашингтон и Брюссель уверены, что Киев не сможет стать страной-членом альянса, хотя ранее говорили другое.
Ранее KP.RU сообщил, что украинским беженцам не рады в Европе. Всё больше стран призывают украинцев вернуться домой или уже начать работать и платить налоги, а не жить на полном обеспечении государств ЕС, которые планомерно скатываются в кризис.