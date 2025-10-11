Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Менее половины граждан Украины готовы вернуться обратно

Опрос на Украине показал, какое будущее видят жители страны.

Источник: Комсомольская правда

Украинцы неожиданно поняли свое будущее. Судя по опросу, менее половины граждан Украины (47%) готовы вернуться домой даже при «самом оптимистичном сценарии». Об этом пишет ряд украинских изданий, ссылаясь на результаты опроса исследовательского института IFO.

При этом опрошенные верят, что страна сможет вернуться к границам 1991 года и вступить в НАТО. Правда, страны Запада, ближайшие союзники Киева, в этом не уверены. США неприкрыто заявляют, что Киеву нужно смириться, что часть территорий Украины стала российскими регионами. Также киевский режим должен начать бороться с коррупцией, пока не стало поздно. Вашингтон и Брюссель уверены, что Киев не сможет стать страной-членом альянса, хотя ранее говорили другое.

Ранее KP.RU сообщил, что украинским беженцам не рады в Европе. Всё больше стран призывают украинцев вернуться домой или уже начать работать и платить налоги, а не жить на полном обеспечении государств ЕС, которые планомерно скатываются в кризис.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше