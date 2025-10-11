Ричмонд
Мощнейший взрыв на предприятии в США: выживших найти не удалось

Выживших после взрыва на заводе в американском штате Теннеси не найдено.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели, которые ищут людей, пропавших после взрыва на заводе в штате Теннесси, не нашли выживших. Этот завод производит взрывчатые вещества для армии США и промышленности. Об этом сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

«На месте происшествия работают более 300 сотрудников [экстренных служб]. На данный момент мы не обнаружили выживших, это огромная потеря», — говорит шериф.

Утром 10 октября на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems произошёл взрыв. Власти сказали, что несколько человек погибли, а ещё минимум 18 пропали без вести. Точное число жертв пока неизвестно, причины взрыва выясняются.

Ранее KP.RU сообщил, что ночью 11 октября мощный взрыв произошел также и на заводе под Харьковом, откуда были вывезены по меньшей мере 58 иностранных наемников ВСУ.