МИД Беларуси продолжает работать над установлением безвизовых отношений. Какие страны следующие?

«Надеемся, в ближайшее время это соглашение вступит в силу. Также работаем и с Мьянмой, и с Таиландом, и с Филиппинами, рядом других стран. Эта тема — в числе актуальных для деятельности министерства, чтобы белорусские граждане не чувствовали себя обремененными некоторыми бюрократическими процедурами для своих поездок в эти регионы», — отметил Сергей Лукашевич.