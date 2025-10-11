МИД Беларуси продолжает работать над установлением безвизовых отношений. Какие страны следующие?

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД работает над расширением для граждан Беларуси перечня безвизовых стран, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич на пресс-конференции в Национальном аэропорту Минск, посвященной открытию первого рейса во Вьетнам, передает корреспондент БЕЛТА.
«Первые рейсы заполнены полностью». «Белавиа» запускает прямые чартеры из Минска во Вьетнам Шри-Ланка, Таиланд. Какие тропические курорты в ближайшее время станут доступнее белорусским туристам.
Сергей Лукашевич назвал старт чартеров авиакомпании «Белавиа» во Вьетнам значимым событием для двусторонних отношений. Он напомнил, что с 30 января 2025 года между Беларусью и Вьетнамом действует взаимный безвизовый режим для граждан обеих стран, владеющих национальными паспортами. При этом одна поездка не должна превышать 30 дней, а общий срок пребывания в течение года — 90 дней.
«Это событие — наш общий успех и результат совместных действий по многим направлениям. Начало перелетов между Беларусью и Вьетнамом является прямым следствием поручения лидеров двух стран об установлении стратегического сотрудничества. Открывается качественно новая страница в истории двусторонних отношений», — отметил Сергей Лукашевич.
Он добавил, что Беларусь и Вьетнам активно развивают политические и экономические контакты. Стратегический уровень отношений многократно подчеркнут на уровне руководителей стран. Взаимодействие в сфере туризма — логическое продолжение совместной работы и соответствует духу партнерства. Выбор маршрута он назвал символичным. Фукуок в переводе с вьетнамского означает «богатые земли», и это направление подарит туристам много впечатлений, позволит ближе познакомиться с культурой и традициями этой страны.
Сергей Лукашевич подчеркнул, что МИД продолжит работу по установлению безвизовых отношений для белорусских граждан со странами региона. Так, во время визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Лаос 17 июля стороны подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов.
«Надеемся, в ближайшее время это соглашение вступит в силу. Также работаем и с Мьянмой, и с Таиландом, и с Филиппинами, рядом других стран. Эта тема — в числе актуальных для деятельности министерства, чтобы белорусские граждане не чувствовали себя обремененными некоторыми бюрократическими процедурами для своих поездок в эти регионы», — отметил Сергей Лукашевич.
Он добавил, что в фокусе и другие направления.
Открытие новых маршрутов авиакомпанией «Белавиа» стало возможным с приобретением авиакомпанией самолетов Airbus A330−200. Чартерные рейсы во Вьетнам планируются раз в 11 дней. -0-
Фото Николая Петрова.