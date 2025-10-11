Ричмонд
Студентка из Ростова-на-Дону завоевала главный приз итальянского кинофестиваля

Музыкальное видео ростовской студентки признали лучшим на кинофестивале в Италии.

Источник: Комсомольская правда

Победу на международном кинофестивале Ca" Foskari Short Film Festival-2025 в Италии одержала студентка из Ростова-на-Дону Анастасия Ярошенко. Об этом сообщили в Ростовском филиале ВГИКа, где она проходит обучение на пятом курсе.

Высшая награда, Гран-при, была присуждена ей в состязании музыкальных видео (Music Video Competition). Жюри оценило анимационную работу «Кобра», созданную ростовской студенткой на композицию популярного российского молодежного исполнителя.

Особую значимость победе придает тот факт, что европейский фестиваль отметил работу, сделанную в России на музыку отечественного артиста. Ca" Foscari Short Film Festival проводится с 2011 года и собирает начинающих кинематографистов из разных стран мира.

