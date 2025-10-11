Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине задержали женщину при попытке вывезти в Румынию миллион долларов

Деньги обнаружили в тайнике под капотом.

Источник: Аргументы и факты

На Украине задержали 35-летнюю женщину, пытавшуюся незаконно вывезти в Румынию почти миллион долларов наличными. Об этом в Telegram-канале сообщила Госпогранслужба Украины.

Задержали украинку в пункте пропуска «Порубное». В ее автомобиле Mercedes E 55 AMG пограничники нашли 970 тыс. долларов США. Незадекларированные деньги были спрятаны под капотом.

В моторном отсеке немецкой иномарки был оборудован специальный тайник. В нем нашли 38 пакетов и 7 свертков с наличными.

Деньги у женщины изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о задержании на Украине чиновника по подозрению в сотрудничестве с Россией.