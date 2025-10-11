На Украине задержали женщину при попытке вывезти в Румынию миллион долларов

На Украине задержали 35-летнюю женщину, пытавшуюся незаконно вывезти в Румынию почти миллион долларов наличными. Об этом в Telegram-канале сообщила Госпогранслужба Украины.
Задержали украинку в пункте пропуска «Порубное». В ее автомобиле Mercedes E 55 AMG пограничники нашли 970 тыс. долларов США. Незадекларированные деньги были спрятаны под капотом.
В моторном отсеке немецкой иномарки был оборудован специальный тайник. В нем нашли 38 пакетов и 7 свертков с наличными.
Деньги у женщины изъяли. Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно о задержании на Украине чиновника по подозрению в сотрудничестве с Россией.