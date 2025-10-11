В Ачхой-Мартане в Чечне прошел фестиваль «Книжные горизонты»

Фестиваль «Книжные горизонты» прошел в городе Ачхой-Мартан Чеченской Республики в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.
В мероприятии приняли участие школьники, студенты, педагоги, писатели и библиотекари. Программа фестиваля включала в себя интерактивные литературные чтения, мастер-классы по писательскому мастерству, встречи с известными авторами, выставки книг и конкурсы на лучшее литературное произведение. Участники получили уникальную возможность погрузиться в мир литературы, обсудить любимые книги и вдохновиться на создание собственных шедевров.
Особое внимание уделялось вовлечению молодежи. Многие участники впервые представили свои литературные работы, получили профессиональную обратную связь и ценные советы от экспертов. Это стало важным шагом на пути к их творческому развитию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.