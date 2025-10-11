Ричмонд
В Кирове врачи спасли мужчину с редким заболеванием «моя-моя»

Название болезни происходит от японского выражения «моя-моя», что переводится как «клуб дыма».

Источник: Аргументы и факты

Врачи Кировской области успешно провели операцию пациенту с редким заболеванием сосудов мозга, известным как «моя-моя». Без своевременного вмешательства болезнь могла спровоцировать инсульт, сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.

Это редкое заболевание характеризуется постепенным сужением крупных мозговых артерий, в ответ на которое мозг формирует сеть мелких сосудов, визуально напоминающих облако дыма. Отсюда и название болезни, происходящее от японского выражения «моя-моя», что переводится как «клуб дыма».

Мужчина поступил в областную больницу Кирова с острым нарушением мозгового кровообращения. Современные методы и медицинское оборудование позволили специалистам поставить точный диагноз и провести полное обследование. После оперативного вмешательства пациент проходит курс восстановления под наблюдением специалистов.

