В Кирове врачи спасли мужчину с редким заболеванием «моя-моя»

Это редкое заболевание характеризуется постепенным сужением крупных мозговых артерий, в ответ на которое мозг формирует сеть мелких сосудов, визуально напоминающих облако дыма. Отсюда и название болезни, происходящее от японского выражения «моя-моя», что переводится как «клуб дыма».