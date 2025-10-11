Популярное мороженое и «Язык монстра» запрещены к продаже в Беларуси

И также после проверки в лаборатории под запрет попала жевательная конфета «Язык монстра» со вкусом тропика. В составе конфет нашли незаявленный в маркировке синтетический краситель желтый «солнечный закат» FCF (Е110). При этом количество красителя в шесть раз превышало допустимый уровень. А вот заявленного в маркировке синтетического красителя тартразин (Е102) в составе конфет на самом деле не было обнаружено.