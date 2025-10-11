Популярное мороженое и «Язык монстра» запрещены к продаже в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярные мороженое и жевательные конфеты, включив сладости в Реестр опасной продукции Госстандарта.
В частности, под запрет попало мороженое молочное в замороженной глазури с соком ананаса «Мs. Круизо “Ананас”. Исследование показало, что в мороженом массовая доля молочного жира в жировой фазе молокосодержащей части продукта составила 15,2%. Это свидетельствует о частичной замене молочного жира заменителем в количестве 84,8%, что недопустимо.
И также после проверки в лаборатории под запрет попала жевательная конфета «Язык монстра» со вкусом тропика. В составе конфет нашли незаявленный в маркировке синтетический краситель желтый «солнечный закат» FCF (Е110). При этом количество красителя в шесть раз превышало допустимый уровень. А вот заявленного в маркировке синтетического красителя тартразин (Е102) в составе конфет на самом деле не было обнаружено.
И также из-за превышения количества красителей тартразин (Е102) и синего блестящего FCF (Е133) запретили реализовывать жевательную конфету «Язык монстра» со вкусом лайм-мохито.
Также было превышено допустимое максимальное количество синтетического красителя азорубин (Е122) в конфете «Язык монстра» со вкусом ежевики. Ее также решено снять с реализации.
