В двух селах Тюменской области открыли фельдшерско-акушерские пункты

Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) открыли в селах Второвагайское и Супра Вагайского района Тюменской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Открытие новых ФАПов — это важный шаг в развитии здравоохранения Вагайского района. Здесь созданы комфортные условия для работы медицинских специалистов и приема пациентов, что, безусловно, положительно скажется на качестве оказываемой медицинской помощи», — отметил на открытии медпунктов глава района Сергей Сидоренко.
В честь открытия ФАПа в селе Второвагайском глава района принял участие в высадке саженцев на прилегающей территории.
Напомним, также в районе в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ушаково.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.