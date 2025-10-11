Департамент по авиации: авиасообщение между Беларусью и Вьетнамом планируется расширять

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорабатывается открытие регулярного рейса между Беларусью и Вьетнамом, сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Игорь Голуб на пресс-конференции в Национальном аэропорту Минск, посвященной открытию первого чартерного рейса «Белавиа» во Вьетнам, передает корреспондент БЕЛТА.
«Прямой рейс между Беларусью и Вьетнамом — историческое событие для авиационной отрасли. Пока он чартерный, граждане им могут пользоваться только для туристических путешествий. Впереди у нас подписание межправительственного соглашения, что позволит выйти уже на регулярные рейсы между двумя нашими странами», — рассказал Игорь Голуб.
Он добавил, что вопрос обсуждается с посольством Вьетнама в Беларуси, Министерством иностранных дел Беларуси. «Надеемся, эта работа в ближайшее время будет завершена и выйдем на финальное подписание межправительственного соглашения», — сказал Игорь Голуб.
По его словам, значительно расширены возможности гражданской авиации благодаря приобретению национальным авиаперевозчиком в прошлом году дальнемагистральных самолетов. Это позволило запустить новые маршруты. «Недавно открыли новое направление в Китай — остров Хайнань, Санья. Сегодня летим во Вьетнам на остров Фукуок. Впереди другие направления», — отметил Игорь Голуб и поблагодарил всех, кто оказывал поддержку развитию авиасообщения.
Чартерные рейсы во Вьетнам планируются раз в 11 дней. Самолет повышенной комфортности, вместительность — более 280 пассажиров. Будет предоставляться двухразовое горячее питание, нормы ручной клади — 5 кг, у багажа — 23 кг для экономкласса, 32 кг — для бизнес-класса. Первые рейсы заполнены полностью в ту сторону. Загрузка, по информации туристического оператора, практически до весны полная. -0-Фото Николая Петрова.