В Госдуме заявили, что новое оружие России может быть мощнее «Орешника»

Новое оружие, о котором ранее говорил президент России Владимир Путин, может оказаться более мощным, чем ракета «Орешник». С таким мнением выступил депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что если Путин упомянул это оружие, то оно, вероятно, относится к стратегическому классу.

— Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит, оно уже есть, — приводит его слова News.ru.

10 октября Путин во время визита в Таджикистан в рамках саммита Содружества Независимых Государств рассказал журналистам, что в РФ в ближайшее время могут объявить о создании нового оружия. Военный аналитик Игорь Коротченко предположил, что говоря о разработке «нового оружия», президент, скорее всего, имел в виду выпуск современных ракетных комплексов на твердом топливе, которые будут сдерживать агрессивные планы Европейского союза.

В рамках этой же пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия намерена усиливать системы противовоздушной обороны (ПВО) в ответ на поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk. По мнению сенатора Алексея Пушкова, поставка украинским Вооруженным силам ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против РФ.