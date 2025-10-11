В Госдуме заявили, что новое оружие России может быть мощнее «Орешника»

10 октября Путин во время визита в Таджикистан в рамках саммита Содружества Независимых Государств рассказал журналистам, что в РФ в ближайшее время могут объявить о создании нового оружия. Военный аналитик Игорь Коротченко предположил, что говоря о разработке «нового оружия», президент, скорее всего, имел в виду выпуск современных ракетных комплексов на твердом топливе, которые будут сдерживать агрессивные планы Европейского союза.