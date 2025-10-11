Страдала от мужа-тирана и готовится стать бабушкой: где сейчас Жасмин

«Женщин с детства учат нелепым, неконструктивным, разрушающим психику утверждениям, одно только “бьет — значит любит” чего стоит! Кто вообще смог выдумать такую фразу! Женщины привыкли терпеть, жить по стереотипам, что брак должен быть один на всю жизнь, что семью нужно сохранить во что бы то ни стало, что терпеть нужно ради детей. Так вот — ни ради детей, ни ради себя терпеть насилие не нужно», — заявила Жасмин в интервью aif.ru.