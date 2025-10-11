Страдала от мужа-тирана и готовится стать бабушкой: где сейчас Жасмин

Жасмин отмечает день рождения 12 октября.
Жасмин — певица с восточным шармом и сильным голосом родом из Дербента. Она прошла путь от студентки медицинского колледжа до звезды российской эстрады, собирая тысячи поклонников на концертах. 12 октября Жасмин исполняется 48 лет. URA.RU вспоминает историю певицы.
Детство и юность Жасмин.
Сара Манахимова, будущая певица Жасмин, родилась 12 октября 1977 года в древнем Дербенте — городе, где восточная культура переплетается с музыкальными традициями Кавказа. В ее семье искусство было естественной частью жизни: отец, Лев Яковлевич, работал хореографом и балетмейстером, а мать, Маргарита Семеновна, была дирижером. Музыка звучала в их доме постоянно, но сама Сара в детстве не думала, что станет певицей. Она училась прилежно, любила иностранные языки и мечтала о карьере переводчика.
В юные годы Жасмин хотела стать переводчицейФото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва».
Однако судьба распорядилась иначе. В родном Дербенте не было факультета иностранных языков, а родители не решались отпустить дочь в Москву. Тогда Маргарита Семеновна убедила Сару поступить в медицинский колледж. Там будущая певица училась с отличием, а в перерывах участвовала в студенческом КВН. Именно на одной из таких игр она впервые вышла на сцену — и запела. Ее голос поразил зал, команда студентов-медиков победила, а Сара впервые ощутила, что сцена — это ее стихия.
В 1996 году семья пережила тяжелую утрату — смерть матери. Эта трагедия стала переломным моментом: Сара решила, что пора идти за мечтой. Она уехала в Москву и поступила в Музыкальное училище имени Гнесиных, где обучалась вокалу под руководством педагога Натальи Андриановой. Жизнь в столице была непростой, но годы учебы в Гнесинке закалили характер девушки. Именно тогда Сара поняла, что пение — это ее призвание.
Начало карьеры и путь к признанию Жасимн.
После окончания училища Сара стояла перед выбором: вернуться домой или остаться в Москве. Она выбрала рискнуть. Взять сценический псевдонимом Жасмин артистке предложил композитор Владимир Матецкий. Легкое и восточное имя символизировало мягкость и женственность певицы.
Дебютный альбом «Долгие дни» (1999) сразу дал понять, что на сцене появилась новая артистка с узнаваемым тембром и эмоциональной подачей. Уже через два года Жасмин выпустила альбомы «Перепишу любовь» и «Головоломка», которые сделали ее одной из самых заметных певиц страны. К этому времени ее клипы стали регулярно появляться на музыкальных телеканалах, а песни звучали в эфире крупнейших радиостанций.
Параллельно артистка проявила себя и в модельной сфере. Ее восточная красота привлекли внимание французского дизайнера Жан-Клода Житруа, который пригласил Жасмин стать лицом своего бренда в России. Но подиум был лишь эпизодом в жизни певицы, ведь настоящим призванием для Жасмин оставалась сцена.
Недолгое время Жасмин работала модельюФото: Киселев Сергей / Агентство «Москва».
К середине 2000-х Жасмин превратилась в звезду первой величины: гастроли по России и за рубежом, концерты в Кремле, участие в телевизионных шоу и фестивалях, а также сотрудничество с Аллой Пугачевой. Ее альбом «Да!» разошелся тиражом более 600 тысяч экземпляров, а хиты «Белая птица», «Ты мое, мое», «Похожи» и «Любовь-отрава» стали визитными карточками певицы.
Личная жизнь и испытания Жасмин.
Первым мужем певицы стал Вячеслав Семендуев. Пара познакомилась еще до начала музыкальной карьеры Жасмин. Он поддерживал ее первые шаги, помогал с организацией концертов и верил в успех любимой. В 1997 году у пары родился сын Михаил. На публике семья выглядела счастливой, но за внешним благополучием скрывались проблемы.
В середине 2000-х появились сообщения о домашнем насилии. В 2006 году певица оказалась в больнице со следами побоев. Позже она рассказала, что муж заставлял ее подписывать документы и оказывал давление. Семендуев все обвинения отрицал.
«Женщин с детства учат нелепым, неконструктивным, разрушающим психику утверждениям, одно только “бьет — значит любит” чего стоит! Кто вообще смог выдумать такую фразу! Женщины привыкли терпеть, жить по стереотипам, что брак должен быть один на всю жизнь, что семью нужно сохранить во что бы то ни стало, что терпеть нужно ради детей. Так вот — ни ради детей, ни ради себя терпеть насилие не нужно», — заявила Жасмин в интервью aif.ru.
Первый брак обернулся для певицы тяжелым испытаниемФото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва».
Развод стал для артистки тяжелым испытанием: Жасмин боролась за сына и за право быть услышанной. Позже она рассказала о пережитом в книге «Заложница», где откровенно описала страх, зависимость и путь к внутренней свободе.
Вторым мужем певицы стал бизнесмен и политик Илан Шор. Их знакомство произошло на благотворительном концерте, а предложение руки и сердца Шор сделал в Париже. В 2011 году они поженились. В браке родились двое детей — дочь Маргарита и сын Мирон.
Однако семейная идиллия не продлилась долго: Шор оказался в центре громкого финансового скандала. В 2015 году его имя упоминалось в деле о хищении из молдавских банков. Вскоре последовал арест, затем домашний арест и суд. Певица публично поддерживала мужа, утверждая, что он невиновен. После побега Шора из Молдовы семья фактически живет на две страны — в России и Израиле.
Где сейчас Жасмин.
После 2022 года певица оказалась в центре внимания из-за судебных дел мужа, политика Илана Шора, который находился в Израиле и оттуда организовал протесты в Молдове. Вскоре его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы, а Жасмин предпочла не давать комментариев, сосредоточившись на близких.
Весной 2023-го артистка побывала на выпускном дочери Маргариты, а позже рассказывала, что младший сын Мирон с пяти лет учится по английской системе образования, параллельно занимаясь дзюдо, шахматами и музыкой. Старший сын Михаил окончил МГИМО, стал управляющим фитнес-клуба и в 2024 году женился на журналистке Еве Хачатурян. На свадьбе, которую вел Николай Басков, Жасмин подарила молодоженам квартиру и путешествие в Сингапур. Летом 2025-го стало известно, что Ева ждет ребенка — певица готовится стать бабушкой. Пол будущего ребенка семья пока что держит в секрете.
«Сейчас модно устраивать гендер-пати, беби-шауэр. Когда у Евочки чуть подрастет животик, мы обязательно сделаем красивую фотосессию и гендер-пати — тогда все и узнаем. Впрочем, скажу сразу, мне все равно, какой будет пол. Главное — здоровый ребенок», — признавалась Жасмин в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света».
Жасмин продолжает радовать поклонников своим творчествомФото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press.
Параллельно Жасмин активно работает. В 2024 году она участвовала в музыкальных шоу «Конфетка» и «Три аккорда», выпустила сингл «Да!», а затем клип «Любовь-морковь», получивший позитивные отзывы слушателей.
Осенью певице присвоили звание народной артистки Дагестана — знак признания ее вклада в культуру родного региона. Тогда же она стала художественным руководителем Международного инклюзивного форума креативных индустрий.
Сейчас Жасмин живет между Москвой и Израилем, оставаясь одной из самых известных и женственных фигур отечественной сцены. После всех испытаний она по-прежнему верна своему любимому делу — музыке.