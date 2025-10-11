Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колесник: Упомянутое Путиным оружие может быть мощнее «Орешника»

Колесник предположил, о каком мощнейшем оружии мог говорить Путин.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Андрей Колесник сказал в интервью NEWS.ru, что новое российское оружие, о котором объявил президент Владимир Путин, будет мощнее ракеты «Орешник». По его словам, это оружие очень важно для страны.

«Думаю, оно будет мощнее Орешника. Если Путин говорит, значит оно уже есть», — считает парламентарий.

Колесник добавил, что, вероятно, это будет стратегическое вооружение, обладающее высокой избирательностью и разрушительной силой. Командные пункты НАТО, особенно в Финляндии, всего в 300 км от российской границы, будут в особенной группе риска. Местоположение этого оружия остаётся неизвестным.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия работает над новым видом оружия, и его испытания идут хорошо. На пресс-конференции в Душанбе Путин рассказал, что это оружие скоро представят. Президент отметил, что оно новое и может использоваться как на воде, так и в воздухе.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше