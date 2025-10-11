Колесник: Упомянутое Путиным оружие может быть мощнее «Орешника»

Ранее KP.RU сообщил, что Россия работает над новым видом оружия, и его испытания идут хорошо. На пресс-конференции в Душанбе Путин рассказал, что это оружие скоро представят. Президент отметил, что оно новое и может использоваться как на воде, так и в воздухе.