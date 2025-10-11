Колесник: Упомянутое Путиным оружие может быть мощнее «Орешника»

Депутат Госдумы Андрей Колесник сказал в интервью NEWS.ru, что новое российское оружие, о котором объявил президент Владимир Путин, будет мощнее ракеты «Орешник». По его словам, это оружие очень важно для страны.
«Думаю, оно будет мощнее Орешника. Если Путин говорит, значит оно уже есть», — считает парламентарий.
Колесник добавил, что, вероятно, это будет стратегическое вооружение, обладающее высокой избирательностью и разрушительной силой. Командные пункты НАТО, особенно в Финляндии, всего в 300 км от российской границы, будут в особенной группе риска. Местоположение этого оружия остаётся неизвестным.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия работает над новым видом оружия, и его испытания идут хорошо. На пресс-конференции в Душанбе Путин рассказал, что это оружие скоро представят. Президент отметил, что оно новое и может использоваться как на воде, так и в воздухе.